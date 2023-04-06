Путин назвал задачей российских военных остановить любые обстрелы Донбасса

Москва, , 13:41 — REGNUM Обстрелов Донбасса не должно быть — такая задача стоит сейчас перед военными — участниками специальной военной операции, заявил 6 апреля президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

Обстрел Донецка Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Задача всех наших военных формирований — и Минобороны, и добровольцев — всех, сделать так, чтобы вообще не было обстрелов», — сказал Путин.

Пушилин заявил, что «ребята делают всё возможное и невозможное».