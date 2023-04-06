Донецк, 6 апреля, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) безвозвратно потеряли в Артёмовске (украинское название Бахмут) от 15 до 20 тыс. человек. Об этом 6 апреля в эфире телеканала «Россия-1» сообщил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В Артемовске уже […] оставлено от 15 до 20 тыс. военнослужащих Украины безвозвратно», ― указал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта генеральный штаб киевской армии признал частичный успех Вооружённых сил России в Артёмовске. 2 апреля российские войска водрузили российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память» на городской администрации Артёмовска.

5 апреля военный корреспондент Марат Хайруллин заявил, что ВС РФ могли бы быстрее освободить Артёмовск, однако не спешат брать город под контроль, так как перед ними стоит другая задача — перемолоть резервы ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что, в случае угрозы потери личного состава украинских войск в Артёмовске из-за взятия в окружение, будут приняты «правильные решения». 6 апреля Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил о том, что украинские военные начали массово отступать и выходить из города Артёмовска.