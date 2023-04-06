Москва, 6 апреля, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Обстрелов Донбасса не должно быть — такая задача стоит сейчас перед военными — участниками спецоперации, заявил 6 апреля президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«Задача всех наших военных формирований — и Минобороны, и добровольцев — всех, сделать так, чтобы вообще не было обстрелов», — сказал Путин.

Если количество обстрелов удалось сократить, «значит, к этому постепенно идёт», добавил он.

Пушилин заявил, что «ребята делают всё возможное и невозможное», причём теперь «уже совершенно на другом уровне».

По словам Пушилина, в ДНР усилена работа систем ПВО, поэтому количество обстрелов со стороны украинских боевиков удалось сократить примерно в два раза.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил о потерях ВСУ в Артёмовске: на сегодняшний день безвозвратные потери составили 15 — 20 тысяч. По данным представителя ВСУ, украинские подразделения массово покидают Артёмовск.