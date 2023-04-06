Москва, 6 апреля, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, начавшаяся вечером 5 апреля в Кремле, была содержательной и завершилась поздно ночью. Об этом 6 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/ТАСС Встреча президента РФ Путина и президента Белоруссии Лукашенко

«Накануне состоялось весьма и весьма продолжительное и содержательное общение двух президентов. Оно затянулось далеко за полночь», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков также сообщил, что 6 апреля Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства в Большом Кремлёвском дворце. Оно должно начаться около 13:00. Потом запланирован рабочий обед.

Кроме того, Путин планирует провести ещё встречи с руководителями новых регионов РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, президенты России и Белоруссии на встрече обсудили влияние западных санкций на экономики двух государств Лукашенко отметил, что пугающие прогнозы о голоде и холоде в РФ и РБ не оправдались, «сегодня хлеб уже девать некуда». Он также заявил, что в итоге будет положительный результат и в промышленности обеих стран.