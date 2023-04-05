Путин и Лукашенко обсудили влияние санкций на экономики России и Белоруссии
Москва, 5 апреля 2023, 21:21 — REGNUM Президент России Владимир Путин обсудил со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко вопрос, как повлияли западные санкции на экономики двух стран.
На встрече, которая проходит 5 апреля в Кремле, белорусский лидер отметил, что, вопреки ожиданиям Запада, санкции дали положительный эффект для экономик России и Белоруссии.
«Вы правильно сказали, приводя пример сельского хозяйства. Все пугали голодом, холодом и так далее. Ну и что. Сегодня уже хлеб некуда девать в России. Когда такое было, когда такой урожай был огромный», — констатировал белорусский лидер, говоря об итогах поездки Путина в Тулу.
Лукашенко выразил уверенность, что положительный результат стоит ожидать и в промышленном секторе обоих государств. Путин добавил: «Цены падают».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Тулу 4 апреля провёл по видеосвязи заседание президиума Госсовета. В ходе него глава государства заявил, что санкции — это надолго, в связи с чем потребовал от правительства не затягивать с реализацией программ поддержки промышленности, отметив, что это вопрос национальной безопасности.