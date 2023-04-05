Анкара, 5 апреля, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в среду, 5 апреля, в ходе пресс-конференции заявил, что обсудил с государственным секретарём США Энтони Блинкеном на саммите в Брюсселе процесс вступления Швеции в НАТО.

EPA/KHALED ELFIQI/ТАСС Мевлют Чавушоглу

«У нас была возможность провести переговоры с Блинкеном, в ходе чего мы обсудили процесс вступления Швеции в НАТО, а также коснулись темы приобретения самолетов F-16», — сказал турецкий дипломат.

Чавушоглу подчеркнул, что турецкая сторона чётко озвучила свои требования, которые Королевство Швеция должно выполнить на пороге вступления в Североатлантический альянс.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Турции заявлял о готовности турецких властей одобрить заявку Швеции на вхождение в состав НАТО до саммита военно-политического блока в июне.

Во вторник, 4 апреля, Финляндия, совместно со Швецией подавшая заявку на вступление в альянс, официально стала 31-м членом НАТО. Позднее замглавы российского МИД Сергей Рябков отметил, что присоединение Финляндии к НАТО приведёт к ослаблению безопасности стран Северной Европы.