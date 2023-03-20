Чавушоглу заявил, что Турция может одобрить заявку на вхождение Швеции в НАТО до саммита альянса

Анкара, , 15:33 — REGNUM Власти Турции могут одобрить заявку на вхождение Швеции в состав Североатлантического альянса (НАТО) до саммита этого военно-политического блока, который состоится в июне. Об этом 20 марта заявил журналистам турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу © MFA Russia/Global Look Press

Как отметил глава МИД Турции, 17 марта он встретился со своей коллегой из Швеции Анн Линде и рассказал ей о решении Анкары по заявке Финляндии на вступление в НАТО.

«Она выразила надежду, что процесс вступления в НАТО завершится до саммита альянса, на что я ответил: «Всё зависит от вас», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта правительство Турции внесло в парламент протокол о вступлении Финляндии в НАТО. Ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти вскоре начнут процесс ратификации по вступлению Финляндии в НАТО.