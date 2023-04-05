Москва, 5 апреля, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Арестованный на Украине настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел должен быть немедленно освобождён, говорится в опубликованном 5 апреля заявлении спецпредставителя главы российского МИД по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Геннадия Аскальдовича.

Иван Шилов ИА REGNUM Киево-Печерская лавра

Выразив возмущение очередным грубым актом произвола в отношении УПЦ, дипломат заявил, что в России глубоко переживают за судьбу митрополита Павла, находящегося под домашним арестом в электронных кандалах.

Он подчеркнул, что верхом цинизма выглядят заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, будто бы Украина является территорией самой большой религиозной свободы.

«Требуем немедленного освобождения митрополита Павла и предоставления ему соответствующей медицинской помощи», — заявил Аскальдович.

По его словам, ситуация вокруг Украинской православной церкви и направленных против неё действий киевского режима — это настоящая драма. Украинские власти пытаются отнять у канонической православной церкви Киево-Печерскую лавру.

Несмотря на это, монахи и верующие стойко противостоят силовому давлению режима Зеленского и раскольников. Украинские власти упорно стремятся нанести решающее поражение православной вере на Украине, отметил Аскальдович.

Дипломат подчеркнул, что Зеленский и его окружение «проводят политику морального террора против сограждан и верующих, причём в период Великого поста».

Он восхитился мужеством и стойкостью сторонников истинной православной веры на Украине во главе с митрополитом Павлом, самоотверженно защищающих свою обитель — Киево-Печерскую лавру. Православная церковь «выстоит и будет жить» — «в отличие от своих гонителей, место которым уже давно забронировано на свалке истории», подчеркнул представитель МИД.

Митрополит Павел арестован судом в Киеве 1 апреля: его заставили покинуть Киево-Печерскую лавру и поместили под домашний арест в селе Воронки (Киевская область). Настоятелю запретили приезжать в монастырь на богослужения. Священник плохо себя чувствует, но его принудительно доставили в суд из больницы.

На аресте настоятеля Киево-Печерской лавры, из которой насильно выгоняют монахов канонической УПЦ, настаивала СБУ.