Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел арестован на два месяца

Киев, , 21:38 — REGNUM Шевченковский суд Киева 1 апреля выбрал меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 дней для настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла, сообщает «Страна». Местом ареста названо село Воронки в Киевской области — суд отклонил просьбу митрополита разрешить ему остаться на территории лавры. Приезжать в лавру на богослужения ему тоже запретили.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом суд отклонил другое требование стороны обвинения — о запрете на пользование социальными сетями. В Службе безопасности Украины хотели таким образом пресечь возможные обращения митрополита к пастве.

Ранее в СБУ подтвердили, что подозревают митрополита в «оправдании российской агрессии» и разжигании межрелигиозной розни. Настоятель лавры отверг эти обвинения и назвал преследование со стороны властей политическим.

Суд 1 апреля начал рассмотрение дела, но перенёс его из-за плохого самочувствия митрополита, которого из здания суда увезли в больницу, на 3 апреля. Однако уже через два часа дата нового заседания была изменена, и Павла принудительно доставили из больницы в суд.

Власти Украины в марте 2023 года расторгли договор аренды лавры с Украинской православной церковью и требуют, чтобы монахи покинули её. В УПЦ считают, что эти требования незаконны, и отказываются подчиняться. По призыву руководителей УПЦ в лавру ежедневно приходят тысячи людей, при этом священники призывают верующих не оказывать сопротивления сотрудникам полиции и спецслужб.