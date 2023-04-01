СМИ: митрополит Павел будет находиться под домашним арестом вдали от Киево-Печерской лавры

Киев, , 23:05 — REGNUM По решению суда наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (УПЦ) Павел будет отбывать домашний арест сроком 60 суток вдали от монастыря. Об этом 1 апреля сообщило украинское издание «Страна».

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Наместник лавры должен отбывать арест по месту жительства — в селе Вороньков Бориспольского района Киевской области. При этом митрополиту не запрещена публикация видеообращений, чего требовала прокуратура. Суд отклонил ходатайство.

Священнослужитель обращался к судье с просьбой разрешить ему пребывание в монастыре или ездить на богослужение в лавру. Суд отклонил ходатайство защиты митрополита.

СБУ предъявила митрополиту обвинения в разжигании межрелигиозной вражды и оправдании действий России на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, Наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Лебедю) стало плохо в зале суда, заседание было отложено до 3 апреля. Во время заседания 61-летнему митрополиту стало плохо, у него понизился уровень сахара в крови. Однако уже через два часа дата нового заседания была изменена, и Павла принудительно доставили из больницы в суд.