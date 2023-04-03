Париж, 3 апреля, 2023, 13:13 — ИА Регнум. В планах переговоров президента Франции Эммануэля Макрона с председателем КНР Си Цзиньпином — обсуждение отношений Пекина с Москвой, пишет Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

В связи с запланированным визитом Макрона в Китай издание отмечает, что французский лидер «надеется отговорить лидера Китая Си Цзиньпина от сближения с президентом России Владимиром Путиным». Президент Франции добивается, чтобы Пекин принял на себя посредническую роль в конфликте на Украине.

В публикации говорится об «амбициозной дипломатической миссии» Макрона, нацеленной на то, «чтобы отдалить Пекин от Москвы». При этом отмечается, что пока непонятно, какие рычаги воздействия есть у Макрона.

Поездка французского лидера в Пекин готовится на фоне роста напряжённости между Китаем и США, а также недовольства стран Европы последствиями разрыва торговых связей с Россией, говорится в публикации.

«Французский президент хочет разыграть более личную карту со своим китайским коллегой после того, как в прошлом году он подвергся резкой критике за многочасовые бесплодные телефонные разговоры с Путиным», — отмечается в материале.

О планах Макрона посетить 5–7 апреля Китай и встретиться с Си Цзиньпином стало известно 1 апреля. Французский лидер заявил о больших возможностях Китая повлиять на политику России в ситуации с Украиной.

Этот шаг властей Франции сделан после трёхдневного визита Си Цзиньпина в Москву, в ходе которого китайский лидер назвал переговоры с президентом России дружескими и продуктивными и пригласил Путина и премьер-министра Михаила Мишустина посетить Китай.