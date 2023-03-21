Москва, , 19:01 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин назвал переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным продуктивными и дружескими. Об этом 21 марта заявил глава Китайской Народной Республики.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Си Цзиньпин отметил, что китайско-российские связи вышли за рамки двусторонних отношений и имеют большое значение для миропорядка. Глава КНР добавил, что рассчитывает на продолжение контактов с Путиным во всех формах.

Со своей стороны Владимир Путин оценил переговоры с Си Цзиньпином, назвав их конструктивными, а также откровенными и содержательными.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта с государственным визитом и пробудет до 22 марта. Си Цзиньпин провёл в тот же день неформальную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным 20 марта, которая длилась более четырёх часов.

Официальные переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошли в Кремле 21 марта, продлившись около трех часов. Главы России и Китая подписали ряд документов о сотрудничестве. В частности, подписано заявление о плане развития основных направлений сотрудничества до 2030 года. Как отметил Владимир Путин, в подписанных соглашениях поставлена задача кратно нарастить сотрудничество в восьми сферах, среди которых транспортная, финансовая, энергетическая и торговая. Глава Российского государства также добавил, что Москва готова наращивать бесперебойные поставки нефти в Китай.