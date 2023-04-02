Россия продлила сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года

Москва, , 17:56 — REGNUM Россия продлевает добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года. Об этом говорится в заявлении вице-премьера РФ Александра Новака, опубликованном 2 апреля в Telegram-канале правительства.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что из-за банковского кризиса в США и Европе, глобальной экономической неопределённости и недальновидных решений в энергетической политике мировой рынок нефти переживает период высокой волатильности и непредсказуемости.

«В качестве ответственных и превентивных действий Россия реализует добровольное сокращение на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года от среднего уровня добычи февраля, определённого в соответствии с независимыми источниками», — сказано в заявлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Казахстан планирует, начиная с мая до конца 2023 года, сократить добычу нефти на 78 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, Саудовская Аравия намерена сократить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки.