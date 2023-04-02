Астана, , 17:39 — REGNUM Казахстан планирует начиная с мая до конца 2023 года сократить добычу нефти на 78 тысяч баррелей в сутки. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба министерства энергетики страны.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По её информации, Казахстан добровольно сократит добычу нефти на 78 тысяч баррелей в сутки начиная с мая до конца 2023 года вместе с другими государствами — участницами ОПЕК+.

Уточняется, что это сокращение является предупредительной мерой в дополнение к уменьшению добычи, принятому 5 октября 2022 года на 33-й министерской встрече ОПЕК+.

В состав ОПЕК+ входят 10 стран, контролирующих более половины мировых поставок нефти: Россия, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Судан, Южный Судан. Саудовская Аравия является участником «картеля» ОПЕК, в который входят 13 стран.

Как передавало ИА REGNUM, обозреватель американской газеты Hill Саймон Хендерсон высказал мнение о том, что сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+ станет болезненным ударом по президенту США Джо Байдену со стороны России и Саудовской Аравии «в крайне неподходящий момент».