Британский МИД назвал новую Концепцию внешней политики России первоапрельской шуткой

Лондон, , 14:47 — REGNUM Внешнеполитическое ведомство Великобритании сравнило в своём аккаунте Twitter утверждённую Концепцию внешней политики России с первоапрельской шуткой.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

«День дурака завтра», — говорится в записи МИД Британии, датированной 31 марта.

Таким образом британские дипломаты прокомментировали скриншот российского МИД о параметрах новой Концепции внешней политики России, в которой говорится, что она является «миролюбивой, открытой и прагматичной» и основана на международном праве.

31 марта президент России Владимир Путин утвердил обновленную концепцию внешней политики. Кардинальные изменения в международной жизни потребовали «серьёзно скорректировать ключевые документы стратегического планирования», сказал президент на совещании с постоянными членами Совбеза. По его словам, новая концепция внешней политики России станет «добротной основой» для практических действий во внешнеполитической сфере как в среднесрочной, так и в более отдалённой перспективе.