Владимир Путин рассказал о роли новой Концепции внешней политики России
Путин заявил, что новая Концепция внешней политики станет основой для практических действий
Москва, 31 марта, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Новая Концепция внешней политики России станет «добротной основой» для практических действий во внешнеполитической сфере, как в среднесрочной, так и в более отдаленной перспективе, заявил 31 марта на совещании с постоянными членами Совета безопасности России президент Владимир Путин.
Как сообщалось ранее, 31 марта глава государства заявил, что утвердил обновленную Концепцию внешней политики России. Документ определяет приоритетные направления, цели и задачи внешней политики и станет дорожной картой для МИД и других ведомств.
«Получился взвешенный документ, который ляжет в основу наших практических действий в среднесрочной и на более отдаленную перспективу», — сказал президент, поблагодарив всех, кто участвовал в разработке Концепции.
Как сообщалось ранее, глава государства в своем выступлении также заявил о необходимости укреплять суверенитет России, повышать роль нашей страны в формировании более справедливого многополярного миропорядка, уделяя особое внимание расширению связей России с теми партнерами, политика которых является конструктивной.