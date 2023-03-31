Москва, 31 марта, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Новая Концепция внешней политики России станет «добротной основой» для практических действий во внешнеполитической сфере, как в среднесрочной, так и в более отдаленной перспективе, заявил 31 марта на совещании с постоянными членами Совета безопасности России президент Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

Как сообщалось ранее, 31 марта глава государства заявил, что утвердил обновленную Концепцию внешней политики России. Документ определяет приоритетные направления, цели и задачи внешней политики и станет дорожной картой для МИД и других ведомств.

«Получился взвешенный документ, который ляжет в основу наших практических действий в среднесрочной и на более отдаленную перспективу», — сказал президент, поблагодарив всех, кто участвовал в разработке Концепции.

Как сообщалось ранее, глава государства в своем выступлении также заявил о необходимости укреплять суверенитет России, повышать роль нашей страны в формировании более справедливого многополярного миропорядка, уделяя особое внимание расширению связей России с теми партнерами, политика которых является конструктивной.