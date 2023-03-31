Концепция внешней политики: Россия создаст новую модель «сожительства» со странами Европы

Москва, , 15:40 — REGNUM Россия будет уделять приоритетное внимание формированию новой модели сосуществования со странами Европы. Об этом говорится в обновленной Концепции внешней политики России, опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации.

Россия и Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

В документе, в частности, отмечается, что большинство стран Европы проводят агрессивную политику в отношении России, направленную на создание угроз суверенитету и безопасности Российской Федерации, подрыв внутриполитической стабильности и размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также на получение односторонних экономических преимуществ и создание препятствий для сотрудничества России с партнёрами и союзниками.

В связи с этим Россия будет защищать свои национальные интересы, при этом особое внимание будет уделяться, в том числе, формированию новой модели сосуществования со странами Европы, позволяющей обеспечить суверенное, безопасное и поступательное развитие России, её союзников и партнёров, прочный мир в европейской части Евразии, в том числе с учётом потенциала многосторонних форматов, включая Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле проходит совещание с постоянными членами Совета безопасности России, которое посвящено новой редакции Концепции под руководством президента России Владимира Путина. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в новой Концепции говорится о серьёзнейшей структурной перестройке мировой экономики. В новой Концепции внешней политики России также указано, что Москва рассматривает курс США как главный источник основных рисков ля безопасности Российской Федерации и международного мира.

Главной целью России в отношениях со странами ближнего зарубежья станет превращение региона в зону мира, добрососедства, устойчивого развития и процветания.