Москва, 31 марта, 2023, 14:26 — ИА Регнум. В новой Концепции внешней политики России говорится о серьёзнейшей структурной перестройке мировой экономики, заявил 31 марта глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совбеза с участием президента Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Лавров заявил, что логика документа отражает меняющиеся геополитические реалии, по сути, революционные подвижки на внешнем контуре, которые получили зримые ускорения с началом спецоперации.

«Даётся характеристика основных долгосрочных тенденций международного развития, включая кризис экономической глобализации, которая проводилась до недавнего времени по американским правилам», — отметил Лавров.

Дипломат добавил, что один из факторов — это то, что «мировая экономика переживает серьезнейшую структурную перестройку и переходит на новую технологическую основу».

«Положения Концепции предполагают, что антироссийские шаги недружественных государств будут последовательно и при необходимости жестко пресекаться», — заключил глава МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, посвященное новой редакции Концепции внешней политики страны.

«Сегодня мною подписан указ об утверждении обновленной концепции внешней политики Российской Федерации», — заявил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что из-за серьёзных изменений на мировой арене пришлось скорректировать ключевые стратегические документы.