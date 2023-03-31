Путин утвердил Концепцию внешней политики России
Москва, 31 марта 2023, 14:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, посвященное новой редакции Концепции внешней политики страны.
«Сегодня мною подписан указ об утверждении обновленной концепции внешней политики Российской Федерации», — заявил глава государства.
Российский лидер подчеркнул, что из-за серьёзных изменений на мировой арене пришлось скорректировать ключевые стратегические документы.
Глава государства уточнил, что МИД РФ совместно с другими ведомствами провело кропотливую работу по приведению Концепции внешней политики в соответствие с современными реалиями.
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2023 года во время выступления на правительственном часе в Госдуме Лавров заявил, что в обновленной концепции внешней политики будет сказано в том числе о необходимости ограничить »монополию Запада на определение рамок международной жизни».