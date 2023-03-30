Глава МИД РФ Лавров будет председательствовать на открытых дебатах в Совбезе ООН в апреле

Москва, , 17:01 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров намерен председательствовать в ходе открытых дебатов Совета Безопасности ООН высокого уровня в апреле. Об этом 30 марта заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Другим ключевым мероприятием российского председательства станут открытые дебаты высокого уровня на тему «Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН», — сказала дипломат в ходе брифинга, уточнив, что Лавров будет председательствовать на этом заседании.

Захарова также добавила, что глава МИД России намерен провести неформальную встречу по «формуле Арриа» на тему эвакуации детей из зоны специальной военной операции.

Накануне официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что глава организации Антониу Гутерриш готов встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым, который, предположительно, посетит в апреле Нью-Йорк.

Ранее Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Турцию с 6 по 7 апреля. По её словам, в ходе зарубежной поездки будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, включая торговлю, энергетику и туризм.