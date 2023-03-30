Москва, 30 марта, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Турцию с 6 по 7 апреля. Об этом 30 марта сообщила специальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

По её словам, в ходе зарубежной поездки будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, включая торговлю, энергетику и туризм.

«6–7 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Турцию по приглашению своего турецкого коллеги», — сказала дипломат в ходе брифинга, добавив, что стороны намерены обсудить широкий круг проблем.

Захарова добавила, что представители России и Турции обменяются мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, включая ситуацию на Украине, в Сирии и Закавказье, а также в Центральной Азии и Афганистане.

Ранее официальный представитель МИД России заявила, что корреспондент американского издания The Wall Street Journal Эван Гершкович, задержанный в России по подозрению в шпионаже, стал очередным «западником», прикрывавшимся аккредитацией и «схваченным за руку». Комментируя задержание иностранца, она подчеркнула, что его деятельность в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике, и это не первый подобный случай.

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