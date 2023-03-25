Вашингтон, 25 марта, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Крах Украины в нынешнем конфликте неизбежен из-за острой нехватки боеприпасов в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Поражение станет для США геополитической катастрофой. Это может спровоцировать страны Запада на определенные действия, к примеру, на прямой конфликт с Россией. Такое мнение высказал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье на портале Daily Reckoning.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

«Украине не хватает артиллерийских снарядов, а НАТО не имеет их в больших количествах», — заявил Рикардс, отметив, что Москва продолжает стабильно снабжать российскую армию снарядами.

По его словам, это «война чисел», а они на стороне России.

«Если Россия окажется на пороге победы, союзники могут пойти на отчаянный шаг, например ввести войска на Западную Украину под каким-нибудь гуманитарным предлогом», — считает экс-советник ЦРУ, делая прогноз насчёт действий США и их союзников при крахе Украины.

Тогда, подчеркивает Рикардс, прямое военное столкновение с Россией станет неизбежным. Эксперт не исключает и вмешательство Польши в конфликт и оккупации ею Западной Украины, а также эскалации конфликта до состояния ядерной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, многие западные эксперты предрекают поражение Украине. По словам экс-разведчика США Скотта Риттера, российская армия уничтожит западные образцы военной техники в случае наступления ВСУ. Американский эксперт уточнил, что у России есть противотанковые системы, созданные поражать западные танки. Он уточнил, что всё оружие, поставляемое Киеву, будет сожжено на поле боя. Так, поражение Киева, по его словам, станет очевидным уже предстоящим летом после исчерпания боеприпасов. Риттер также считает, что Вашингтону выгоден конфликт между Россией и Украиной, поэтому Белый дом даже не рассматривает варианты его мирного завершения. Кроме того, бывший разведчик предположил, что Артёмовск будет такой битвой, в ходе которой будет написана история.

Бывший сотрудник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее заявил, что война с Россией не по карману Соединённым Штатам Америки, потому что запасы боеприпасов в стране истощились, а финансовая система испытывает трудности. Особое внимание американский военный обратил на то, что Украина близка к поражению, и даже приближённые к Белому дому СМИ — Washington Times и New York Times — начинают об этом писать. Он отметил, что запасы боеприпасов и снаряжения, которые Вашингтон накапливал годами, истощились. Полковник также выразил мнение о том, что к катастрофе приведёт вторжение Польши на Украину. Заявление польского посла в Париже Яна Эмерика Росцишевского, допустившего ввод Варшавой своей армии на Украину, Макгрегор считает «очень опасным решением».