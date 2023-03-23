Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что потеря Артёмовска приведет к поражению ВСУ

Артемовск, , 14:40 — REGNUM Потеря города Артёмовска приведет к неизбежному поражению украинской стороны в конфликте, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в своем блоге, опубликованном на платформе YouTube 22 марта.

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Артёмовск, как мне кажется, будет такой битвой, в ходе которой будет написана история… Если конфликт будет продолжаться в том же духе, Украина проиграет где-то летом или в начале осени», — считает бывший военный.

По словам Риттера, Вооружённые силы Украины на данный момент не способны продолжать оборону Артёмовска без серьёзных потерь.

«Китайская инициатива [по мирному урегулированию конфликта на Украине — ред.] — это та инициатива, за успех которой должны молиться все, и она, как мне кажется, подобрана вовремя», — добавил американец, отметив, что мирные переговоры являются единственной возможностью Украины избежать катастрофических последствий.

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин сообщал, что Вооружённым силам России удалось практически полностью блокировать Артёмовск. Под контролем российской артиллерии находятся все ведущие в город дороги.