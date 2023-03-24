Экс-разведчик США Риттер: ВС России сожгут всю западную технику при наступлении ВСУ

Вашингтон, , 17:12 — REGNUM Российская армия уничтожит западные образцы военной техники в случае наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 24 марта сообщил бывший разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу US Tour of Duty.

Скотт Риттер Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Американский эксперт подметил высокие характеристики немецких танков Leopard и американских Abrams, оснащенных 120-миллиметровой пушкой, однако пояснил, что их можно подбить из стандартных противотанковых ракетных комплексов, находящихся на вооружении российских сил.

«Они не непобедимы <…> Это не какая-то новейшая техника, с которой не знакомы русские», — отметил Риттер, добавив, что управляемые ракеты «Корнет» и танки Т-90 быстро с ними справятся.

Экс-разведчик США уточнил, что у России есть противотанковые системы, созданные поражать такие машины. Он уточнил, что всё оружие, поставляемое Киеву, будет сожжено на поле боя.

«Люди думают, что эти бригады из «Абрамсов», «Челленджеров», «Леопардов», «Мардеров», «Брэдли» и «Страйкеров» вместе пойдут в наступление <…> и русские магическим образом сдадутся», — сказал Скотт Риттер.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер предрёк ВСУ скорое поражение, потерю сотни тысяч человек. Американский разведчик убеждён, что украинская армия не сможет вклиниться в мощные оборонительные рубежи российских военных. Поражение Киева, по его словам, станет очевидным уже предстоящим летом после исчерпания боеприпасов.