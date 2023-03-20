Херсон, 20 марта, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Сотрудники Росгвардии обнаружили в Херсонской области более 130 танковых снарядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Цитата из видео Схрон с боеприпасами ВСУ

«Крупный схрон с боеприпасами обнаружили бойцы Росгвардии и сотрудники полиции в ходе специальных мероприятий в лесополосе недалеко от населенного пункта в Херсонской области», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, кроме танковых снарядов, в тайнике находилась сопроводительная документация на украинском языке.

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Тайник удалось обнаружить при проведении разведки подозрительного участка местности с использованием квадрокоптера. Найденное передано представителям Минобороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта российские военнослужащие уничтожили под Херсоном украинские гаубицы Д-30 и «Мста-Б», а также 120-миллиметровый украинский миномет вместе с расчетами и боекомплектами.