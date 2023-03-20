В Херсонской области найден схрон с боеприпасами ВСУ
В Херсонской области сотрудники Росгвардии нашли более 130 танковых снарядов ВСУ
Херсон, 20 марта, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Сотрудники Росгвардии обнаружили в Херсонской области более 130 танковых снарядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
«Крупный схрон с боеприпасами обнаружили бойцы Росгвардии и сотрудники полиции в ходе специальных мероприятий в лесополосе недалеко от населенного пункта в Херсонской области», — говорится в сообщении.
Уточняется, что, кроме танковых снарядов, в тайнике находилась сопроводительная документация на украинском языке.
Тайник удалось обнаружить при проведении разведки подозрительного участка местности с использованием квадрокоптера. Найденное передано представителям Минобороны России.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта российские военнослужащие уничтожили под Херсоном украинские гаубицы Д-30 и «Мста-Б», а также 120-миллиметровый украинский миномет вместе с расчетами и боекомплектами.