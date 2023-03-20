Херсон, 20 марта, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили под Херсоном гаубицы Д-30 и «Мста-Б» Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также 120-миллиметровый украинский миномет вместе с расчетами и боекомплектами, сообщил 20 марта РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Алексей Майшев/РИА Новости Работа самоходной артиллерийской установки (САУ) «Акация» ВС РФ

«Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Янтарное уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: 3 погибших военных ВСУ, 4 раненых», — рассказал источник.

Кроме того, по словам собеседника агентства, в районе населенного пункта Белозерка уничтожена гаубица «Мста-Б» с боекомплектом. Потери противника составили 6 погибших и 2 раненых. Накануне в районе посёлка Днепровское ВС РФ уничтожили миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом, потери: 5 погибших военнослужащих ВСУ и 3 раненых.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, специальное антидиверсионное оружие использовали бойцы Воздушно-десантных войск Вооружённых сил (ВС) РФ при отражении ими атаки боевых пловцов ВСУ на берегу Каховского водохранилища. Новое оружие использует специальные боеприпасы, предназначенные для уничтожения подводных диверсантов.