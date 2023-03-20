Москва, 20 марта, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 20 марта проведёт встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Она запанирована на вторую половину дня. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/ТАСС Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

«Во второй половине дня, ориентировочно в 16:30 мск, продолжится международная часть сегодняшнего дня у президента Путина», — уточнил официальный представитель Кремля.

По его словам, лидеры двух стран проведут беседу один на один, которая продолжится за неформальным обедом.

«Завтра будет основной день госвизита. Церемония встречи, переговоры в узком составе, в расширенном составе, подписание документов, заявление для СМИ, государственный обед», ― добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, также 20 марта российский лидер примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России. Традиционно в ходе заседания будут подведены итоги работы органов внутренних дел Российской Федерации за 2022 год, а также определены приоритеты на 2023 год.

Кроме того, после обеда российский лидер в колонном зале Дома союзов выступит на парламентской конференции Россия ― Африка.