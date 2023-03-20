Москва, 20 марта, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 20 марта примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел (МВД) России, а также проведёт встречу с прибывшим в Москву председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Сегодня президент начинает публичную часть рабочего дня на Житной, в МВД, куда прибудет на расширенное заседание коллегии», ― уточнил официальный представитель Кремля.

Он напомнил, что это ежегодное мероприятие, на котором глава государства оценивает итоги работы ведомства в 2022 году и определяет ориентиры на текущий год.

После обеда российский лидер в Колонном зале Дома союзов выступит на парламентской конференции «Россия ― Африка», указал Песков.

Также, по его словам, президент России проведёт личную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином ориентировочно в 16:30 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта в Москву прибыл Си Цзиньпин. Визит продлится с 20 по 22 марта. Он станет первой заграничной поездкой Си Цзиньпина после переизбрания на пост главы КНР на третий срок.