Песков: Путину доложили об инциденте с американским беспилотником над Чёрным морем

Москва, , 13:50 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину докладывали об инциденте с американским беспилотником в Чёрном море. Об этом 15 марта заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Вопрос о том, докладывали ли, странный. Как об инциденте Верховному главнокомандующему могло не быть доложено? Конечно, доложено», — сказал Песков.

Он отметил, что ему нечего добавить к заявлению Министерства обороны РФ, которое дало достаточно исчерпывающее описание обстоятельств инцидента.

«Я предлагаю ориентироваться на заявление Минобороны, в котором чётко сказано, что никакие вооружения не применялись, физического контакта не было», — добавил он.

Представитель Кремля также рассказал, что контактов с высшим руководством США на эту тему не было. По его словам, Москва знает, что российско-американские отношения находятся в низшей точке. При этом никогда не отказывалась от конструктивного диалога.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Минобороны РФ заявили, что 14 марта американский беспилотник MQ-9 упал в Чёрное море из-за собственного резкого маневрирования.