Москва, 15 марта, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину докладывали об инциденте с американским беспилотником в Чёрном море. Об этом 15 марта заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Вопрос о том, докладывали ли, странный. Как об инциденте Верховному главнокомандующему могло не быть доложено? Конечно, доложено», — сказал Песков.

Он отметил, что ему нечего добавить к заявлению Министерства обороны РФ, которое дало достаточно исчерпывающее описание обстоятельств инцидента.

«Я предлагаю ориентироваться на заявление Минобороны, в котором чётко сказано, что никакие вооружения не применялись, физического контакта не было», — добавил он.

Представитель Кремля также рассказал, что контактов с высшим руководством США на эту тему не было. По его словам, Москва знает, что российско-американские отношения находятся в низшей точке, при этом Россия никогда не отказывалась от конструктивного диалога.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 марта представители европейского командования ВС США заявили, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским БПЛА MQ-9 над Чёрным морем. США обвинили Россию в инциденте, заявив, что два самолёта Су-27 совершили «небезопасный перехват» дрона, выполнявшего операцию в международном воздушном пространстве.

В Минобороны РФ заявили, что MQ-9, который направлялся в сторону российской границы, перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. При этом российские истребители не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником.