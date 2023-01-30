Москва, 30 января, 2023, 09:03 — ИА Регнум. Разговаривать с кем бы то ни было бессмысленно в условиях, когда Вашингтон и его вассалы соревнуются в количестве переданных Киеву танков. Об этом 30 января заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Григорий Сысоев/РИА Новости Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

Он напомнил, что Россия готова изучать любые серьезные инициативы по урегулированию кризиса на Украине, но пока их никто толком не сформулировал.

«В нынешних условиях, когда Вашингтон объявил о решении поставить танки, а его вассалы, включая Оттаву, соревнуются, кто и сколько поставит на Украину бронетехники, особенно старой, бессмысленно разговаривать не только с укронацистами, но и с их кукловодами. Многие из них просто карикатурны в своем невежестве», — приводит его слова РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, по словам американских аналитиков, для США было бы лучше, если бы конфликт на Украине не приобрёл затяжного характера. При этом координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США пока нечего сказать о поставках Киеву военной техники, в том числе истребителей, неизвестно и содержание будущих пакетов помощи Вашингтона Украине. В то же время в США не исключили возможности поставок киевскому режиму истребителей F-16.

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