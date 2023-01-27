Вашингтон, 27 января, 2023, 17:12 — ИА Регнум. В США пока нечего сказать о поставках Украине военной техники, в том числе истребителей. Неизвестно и содержание будущих пакетов помощи Вашингтона Киеву. Об этом заявил 27 января в эфире канала CNN координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

Он отметил, что в курсе того, что «Зеленский говорил <…> о желании истребителей», однако у самого Кирби нет определенных данных о будущих пакетах помощи.

Также представитель совбеза отметил, что о потребностях Киева ведется постоянный разговор с Украиной и, для того чтобы помочь ей, делается все возможное.

Ранее президент США Джо Байден в ходе своей речи в Белом доме заявил о решении поставки Украине 31 танка M1 Abrams. При этом газета Politico, ссылаясь на данные неназванных чиновников, сообщила, что США не смогут в короткие сроки поставить обещанный батальон Abrams, так как на складах Пентагона столько нет в наличии.