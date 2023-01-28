Вашингтон, 28 января, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Для Соединённых Штатов было бы лучше, если бы конфликт на Украине не приобрёл затяжного характера. К такому выводу пришли аналитики американского центра RAND.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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«Издержки и риски длительного [конфликта] на Украине значительны и перевешивают возможные выгоды от такого сценария для Соединённых Штатов», ― отмечают авторы доклада «Как избежать долгой войны: политика США и траектория российско-украинского конфликта», опубликованного на сайте организации.

Также отмечается, что Вашингтон сам по себе не может определить продолжительность конфликта, но может предпринять шаги, которые повышают вероятность окончательного его прекращения путём переговоров. В этой связи эксперты предлагают Вашингтону четыре шага по ускорению процесса разрешения ситуации на Украине.

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Так, в качестве политических инструментов, которые США могли бы использовать, предлагается уточнить планы будущей поддержки Киева, а также принятие обязательств по обеспечению безопасности Украины. Ещё один шаг ― предоставление гарантий относительно нейтралитета страны, и четвёртый инструмент ― установление условий для смягчения санкций в отношении России.

По мнению авторов доклада, конфликт может окончиться либо абсолютной победой одной из сторон, либо перемирием с прекращением боевых действий, либо политическим урегулированием.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России по защите Донбасса началась 24 февраля 2022 года. Как заявил президент России Владимир Путин, Россия стремится как можно скорее завершить спецоперацию на территории Украины, а «не раскручивать маховик военного конфликта».

Однако некоторые эксперты считают, что конфликт может затянуться. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что конфликт на территории Украины завершится только тогда, когда российские войска её «покинут».