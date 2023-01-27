Вашингтон, 28 января, 2023, 01:06 — ИА Регнум. Власти США собираются отреагировать на скорую годовщину начала специальной военной операции России по защите Донбасса, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 27 января журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Она отметила, что работа в рамках соответствующих действий «идет полным ходом» и касается как американской администрации, так и других ведомств страны. Жан-Пьер также подчеркнула, что подготовка к указанному ответу пока не позволяет Белому дому заниматься организацией визита президента США в Европу.

При этом пресс-секретарь не уточнила, на какие шаги планирует пойти Вашингтон в рамках реакции на годовщину спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря американский лидер Джо Байден заявил, что действия России на Украине сплотили ЕС и США до такой степени, какой не было со времен Второй мировой войны. В середине января в Киев тайно прибыл директор ЦРУ США Уильям Бернс, который обсудил с Владимиром Зеленским военные планы РФ.