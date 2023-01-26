Вашингтон, 26 января, 2023, 23:56 — ИА Регнум. Возможность поставок киевскому режиму истребителей F-16 не исключили в США. Соответствующее заявление сделала 26 января заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Мы не собираемся ничего снимать с рассмотрения… не стану забегать вперед каких-либо пакетов (военной помощи), которые еще не были анонсированы, или решений президента или министра (обороны)», — такой ответ Сингх дала на вопрос журналиста о возможных поставках Киеву истребителей F-15 и F-16.

При этом представитель Пентагона указала, что истребили F-16 являются «сложной системой», для управления и техобслуживания которой требуется длительное обучение.

Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский после одобрения Западом поставок Киеву танков, заявил, что ждёт теперь от стран Запада истребителей и дальнобойных ракет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США указали на бессмысленность поставок Киеву американских истребителей F-15 и F-16 в настоящее время из-за отсутствия на Украине взлетно-посадочных полос необходимого качества.