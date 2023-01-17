Соледар, ДНР, 17 января, 2023, 11:38 — ИА Регнум. После того как легендарная ЧВК «Вагнер» взяла под контроль поселок станции Соль, штаб теробороны ДНР 17 января известил о полном освобождении Соледара от киевских боевиков. Артиллерийскую поддержку штурмовым силам оказывали российские десантники. Примечательно, что данная новость поступила на третий день после того, как Минобороны РФ сделало подобное заявление.

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

Говоря о завершении освобождения Соледара, военное ведомство 14 января отмечало, что город имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на донецком направлении.

Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, — данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», отмечалось в сводке Минобороны РФ.

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Участник штурма Соледара указал, что благодаря обдуманному манёвру штурмовые отряды ворвались в центр города сразу с двух сторон и перерезали ВСУ пути снабжения:

«Это был такой внезапный маневр для противника, которого он вообще не ожидал… Здесь их оборонная линия вообще не была продумана».

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«Город был взят внезапной атакой нескольких отрядов ЧВК «Вагнер». Я наблюдал за этими бойцами. Минимум команд, каждый знает, что ему делать. Штурмовики все молодые, с кем ни заговоришь — не мычат, понятно излагают мысли, чётко знают, что им можно, что нельзя», — поделился военкор Александр Сладков.

Военкор Александр Яремчук (Ярем) в своём телеграм-канале написал, что очищенный от укронацистов посёлок Соль — важный транспортный узел, контроль над которым ликвидирует возможность прямого сообщения между Артёмовском и Северском. Эти два города являются крупными узлами обороны киевской армии.

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Комментируя темпы продвижения российских войск, российский писатель и политолог Евгений Сатановский в своем телеграм-канале напомнил, что это только в учебниках, книгах и фильмах освобождение населенных пунктов от фашистских захватчиков может показаться быстрым: «завтракать в Харькове, Киеве и Одессе, обедать во Львове и Варшаве, а ужинать в Берлине, Лондоне и Вашингтоне», а в реальной жизни всегда всё так и происходит: медленно, тяжело и кроваво. Эксперт не исключает, что «какие-то Соледар, Бахмут, Изюм, Балаклея» войдут в историю и будут такими же известными, как Прохоровка и другие места легендарных сражений:

«Что говорили современникам названия деревень и городков, рядом с которыми происходили великие сражения и гибли десятки и сотни тысяч людей? Ир Мегиддо, к примеру? А ведь это библейский Армагеддон! Кадеш. Азенкур. Креси. Мохач. Эгер. Сэкигахара. Полтава. Измаил. Бородино. Ватерлоо. Балаклава. Цусима. Верден. Иводзима. Прохоровка. Это сейчас они для нас привычны и воспринимаются как что-то естественное. Битва под Бородино или под Прохоровкой — всем всё понятно. Сражение при Ватерлоо — тоже не вызывает вопросов. Разве что у разных стран и народов своя история, и некоторые места былых битв знают все в мире, другие известны только населению государств, армии которых в них сражались, а третьи вообще помнят лишь историки.

Нынешняя война стран западного блока против России ничем от всех предыдущих на планете не отличается. Ну, технологии другие, так это предсказать было несложно. Всегда они другие. Только уровень технологического оснащения воюющих сторон разный, а суть не меняется: главное — люди».

Пока российские бойцы укрепляются в Соледаре, а ВСУ пытаются занять оборону в Артёмовске, западные СМИ намерены оправдать сдачу Соледара и готовят общественное мнение к последующей сдаче Артёмовска. Так, британская газета Times пишет, что под Артёмовском, оказывается, в основном воевали иностранные наемники и украинские боевики без опыта. Среди последних — 45-летний изготовитель саун и водитель-дальнобойщик. А Киев якобы решил пустить их «на убой», рассчитывая, что исход боёв решится весной.

По оценке бойцов ЧВК «Вагнер», в битве за Соледар ВСУ потеряли минимум 15 тысяч человек. В Соледаре повторился мариупольский сценарий, считает военкор Марат Хайруллин:

«Седьмой рудник уже давно наш, просто мы не делаем там укрепрайон. Наши бойцы не дают ВСУ выйти из соприкосновения и продолжают их изматывать. Мы штурмуем сёла Красный Яр и Ягодное. Эти населённые пункты стоят по обе стороны от трассы на Северск».

Напомним, российская военная спецоперация на Украине продолжается. Полное освобождение Соледара от киевских боевиков, о котором 17 января заявил штаб теробороны ДНР, стало заметным событием в трансляции ИА REGNUM о ходе российской военной спецоперации на Украине.

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