Донецк, 20 января, 2023, 08:46 — ИА Регнум. Российская военная спецоперация на Украине продолжается. Одна из главных новостей 17 января — полное освобождение Соледара от киевских боевиков.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток», оценив организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции, организации фортификационных работ и создании условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений. По его мнению, российские военнослужащие делают всё «для того, чтобы приблизить тот день, который называется днем Победы».

Тем временем звание Героя России посмертно получил старшина Алмаз Сафин. В соответствующем указе, подписанном российским президентом Владимиром Путиным, сказано, что награда присвоена за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

Речь идет об обороне города Кременная в ЛНР: ВСУ 14 января на краснолиманском направлении вывели все имеющиеся резервы, чтобы прорвать оборону наших десантников и отрезать пути снабжения группировки войск. Взвод под командованием старшины Сафина удерживал оборону на участке основного удара. Но даже после того, как Сафин получил тяжёлое осколочное ранение, он всё равно продолжил командовать, уничтожив пять бойцов ВСУ. Всего уничтожены две бронемашины, танк и до 50 украинских военных. После боя старшина скончался от полученных ранений.

Подробности о ходе российской военной спецоперации — в трансляции ИА REGNUM.

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