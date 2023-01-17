Донецк, 17 января, 2023, 09:50 — ИА Регнум. Город Соледар в Донецкой Народной Республике полностью освобожден от киевских боевиков, сообщили 17 января в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

«По состоянию на 17 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики российские войска освободили Соледар», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посёлок городского типа Соль в окрестностях Соледара был полностью освобождён бойцами ЧВК «Вагнер».

По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, часть войск киевского режима отведена с запорожского участка боевых действий на восточное направление, в район Соледара и Артёмовска.

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