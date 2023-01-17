Штаб теробороны ДНР: Соледар полностью освобожден
В ДНР заявили, что российские военные полностью освободили Соледар
Донецк, 17 января, 2023, 09:50 — ИА Регнум. Город Соледар в Донецкой Народной Республике полностью освобожден от киевских боевиков, сообщили 17 января в штабе территориальной обороны ДНР.
Иван Шилов ИА REGNUM
Соледар
«По состоянию на 17 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики российские войска освободили Соледар», — говорится в телеграм-канале штаба.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее посёлок городского типа Соль в окрестностях Соледара был полностью освобождён бойцами ЧВК «Вагнер».
По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, часть войск киевского режима отведена с запорожского участка боевых действий на восточное направление, в район Соледара и Артёмовска.
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