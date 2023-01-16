Часть войск ВСУ переброшены из Запорожья в район Соледара и Артёмовска
Рогов заявил, что Киев перенаправил часть войск с запорожского участка на восток
Мелитополь, 16 января, 2023, 21:04 — ИА Регнум. Часть войск киевского режима отведены с запорожского участка боевых действий на восточное направление, в район Соледара и Артёмовска. Об этом 16 января сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Иван Шилов ИА REGNUM
ВСУ
На участке боевого соприкосновения остаются лишь некоторые части элитных подразделений ВСУ, иностранного легиона, нацгвардии и территориальной обороны.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на заседании ставки верховного главнокомандующего обсуждались события на передовой. Также киевский режим разрабатывает меры по обороне.
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