Соледар, ДНР, 13 января, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Вечером 12 января в ходе специальной военной операции на Украине Вооруженными силами Российской Федерации завершено освобождение города Соледара Донецкой Народной Республики. Об этом в ходе брифинга 13 января сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

БелТА Игорь Конашенков

Отмечается, что освобождение Соледара, которое стало возможным благодаря непрерывному огневому поражению противника, открывает для российской армии возможность ликвидации пути снабжения ВСУ в Артемовске, после чего станет возможным взятие города в котел.

Также Конашенков сообщил о трех сбитых самолетах и одном вертолете воздушных сил Украины при освобождении Соледара. Кроме того, отметил он, российскими средствами ПВО сбито девять реактивных снарядов РСЗО M142 HIMARS, «Ольха» и «Ураган».

По его словам, за последние трое суток в районе города Соледара штурмовыми отрядами ВС РФ было уничтожено более семисот киевских боевиков.

Ранее эксперт из ЛНР Виталий Киселев в эфире Первого канала заявил, что попытка Украины отбить Соледар приведет к колоссальным потерям личного состава ВСУ.