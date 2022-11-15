Тегеран, , 19:59 — REGNUM 14 ноября представитель министерства иностранных дел Ирана объявил о достижении договорённости, что делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетит Тегеран для продолжения переговоров. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

МАГАТЭ IAEA Imagebank

«Делегация из Ирана уже побывала в Вене и провела переговоры с официальными лицами МАГАТЭ. Обе стороны продолжат эти переговоры во время визита делегации МАГАТЭ в Тегеран», — сообщил Насер Канани журналистам на своем еженедельном брифинге для прессы в иранской столице.

«Иран намерен продвигать конструктивные отношения с МАГАТЭ для решения вопросов, связанных с соглашениями о гарантиях. Некоторые страны пытаются нанести ущерб сотрудничеству Ирана и МАГАТЭ», — отметил Канани.

Обращаясь к заявлению Европейского союза об Иране, пресс-секретарь отметил, что три европейские страны, к сожалению, предприняли «неконструктивные» и «поспешные меры», в то время как технические переговоры с МАГАТЭ все еще продолжаются.

«Иран советует европейским сторонам сделать шаг в направлении дипломатии», — подчеркнул Канани.