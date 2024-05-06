Иркутск, 6 мая, 2024, 14:00 — ИА Регнум. В пяти садоводческих товариществах (СНТ) в Братске и Вихоревке Иркутской области произошли пожары, сообщила 6 мая пресс-служба регионального главка МЧС в своём Telegram-канале.

Администрация Братского района

«Пожарные подразделения работают по повышенному номеру в пяти садоводствах Братского района. Днём в условиях порывистого ветра возник пожар на территории СНТ «Алюминщик» — горят дачные дома и хозяйственные постройки», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным МЧС, в Вихоревке ликвидируют пожары, возникшие в четырёх садоводствах, расположенных рядом: «Весна», «Локомотив», «Укские дачи», «Виктория». На месте работают 17 единиц техники, включая инженерную.

Мэр Братского района Александр Дубровин, в свою очередь, уточнил в своём Telegram-канале, что порывистый ветер и сухая погода способствуют моментальному распространению огня по растительности и заброшенным строениям. По его словам, ситуация очень серьёзная, огонь перекинулся на жилые дома в частном секторе.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая пресс-служба МЧС России информировала, что пожар, охвативший около 30 дачных строений, ликвидирован в Забайкальском крае. Возгорание произошло в СНТ «Разведчик недр», распространению огня способствовали сильный ветер и жаркая погода. Пожар перешёл на лесной массив.

В тушении пожара задействовали 86 человек и 24 единицы техники. Локализовать пожар удалось на площади 1200 кв. метров. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных не допущен переход огня на соседний дачный кооператив и спортивный детский лагерь.