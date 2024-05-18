Москва, 18 мая, 2024, 21:44 — ИА Регнум. Общая площадь лесных пожаров в России, по последним данным, составляет 43 тыс. га, сообщил Александр Куренков 18 мая в ходе доклада на совещании с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Денис Бочаров/Global Look Press

«По оперативным данным, на территории Российской Федерации действует 51 очаг лесных пожаров на площади 43 058 гектар, из них 14 очагов на площади 1160 гектар локализованы», — сказал он.

Куренков также доложил о ситуации с паводками. Подтопленными остаются территории в десяти регионах. В 117 населённых пунктах подтоплено 1373 жилых дома, 5892 дачных дома, 10 720 приусадебных участков.

Путин, выслушав доклад, отметил, что необходимо незамедлительно оценивать ущерб от стихийных бедствий. Это необходимо для скорейшего проведения восстановительных работ, чтобы успеть завершить их до конца лета, заявил он.

Как передавало ИА Регнум, в конце апреля из-за аномальной жары вспыхнули пожары в Башкирии. Первое возгорание 20 апреля зафиксировали в Абзелиловском районе, огонь охватил 0,47 га.

В марте сильный пожар разгорелся в Приморье в Хасанском округе возле национального парка «Земля леопарда». Местные жители сняли видео, как стадо оленей убегает, спасаясь от огня. На тушение пожара направили 150 спасателей.