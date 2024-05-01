Чита, 1 мая, 2024, 23:28 — ИА Регнум. Пожар, охвативший около 30 дачных строений, ликвидирован в Забайкальском крае. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба МЧС России.

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«В Забайкалье сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар», — уточняется в сообщении.

Около 30 строений загорелись в Читинском районе Забайкальского края. Возгорание произошло в СНТ «Разведчик недр», распространению огня способствовали сильный ветер и жаркая погода. Пожар перешёл на лесной массив.

В тушении пожара задействовали 86 человек и 24 единицы техники. Локализовать пожар удалось на площади 1200 кв. метров. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных не допущен переход огня на соседний дачный кооператив и спортивный детский лагерь.

Предварительной причиной пожара названа проблема с электроснабжением. Днём собственники из СНТ пытались восстановить подачу электроэнергии после дневного отключения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Забайкальском крае в садовом товариществе вспыхнул мощный пожар. Возгорание произошло в дачном посёлке, а затем перешло на лесной массив. Позднее МЧС сообщило о локализации пожара на площади 1200 квадратных метров.

Прокуратура организовала проверку исполнения требований пожарной безопасности, отдельно будет дана оценка действиям контролирующих органов.