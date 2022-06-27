Йошкар-Ола, , 14:44 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 27 июня прививки от коронавируса сделали 420 548 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Вакцинация от коронавируса Mos.ru

Из указанного числа полный курс вакцинации прошли 402 256 жителей региона.

В структуре привитых 30,9% составляют граждане в возрасте старше 60 лет — 129 822 человека. Полностью вакцинирован 123 539 пожилых жителей Марий Эл.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 27 июня лечение получают 26 пациентов, из них у десяти человек подтверждено заражение коронавирусом. Из общего числа пациентов у всех 26 человек диагностирована пневмония.