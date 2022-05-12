Вена, 12 мая, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Предполагаемое введение эмбарго на российский газ приведёт Германию к «очень тяжёлым временам». Об этом заявила бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

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В беседе с RT она указала, что такого мнения придерживаются немецкий Центральный банк и руководители крупных предприятий.

«У представителей Центрального банка более осторожная и настороженная позиция. Они бы сказали, что полное эмбарго на импорт газа повлекло бы прежде всего огромные и гарантированные убытки в сфере промышленности», — подчеркнула Кнайсль.

Кроме того, запрет на импорт газа их России повлечёт за собой массовые увольнения работников в химической отрасли, а рецессия окажется гораздо больших масштабов, чем прогнозируют экономисты, прогнозирует экс-глава МИД Австрии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Commerzbank Манфред Кноф заявил о том, что в связи с эмбарго на импорт нефти и газа из России энергоснабжение в Германии находится под угрозой, цепочки поставок разрываются, а инфляция растёт. По его словам, это может стать причиной массовых банкротств в стране.

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