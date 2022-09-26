Москва, 26 сентября, 2022, 20:36 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о назначении британского специалиста Пола Эшуорта на должность спортивного директора клуба.

ХК «Спартак» Эмблема ХК «Спартак»

«Помимо большого профессионального опыта, важную роль в назначении Пола Эшуорта на должность сыграло отличное знание русского языка. Привествуем Пола Эшуорта и желаем ему успехов в работе на благо «Спартака»!», — говорится в заявлении пресс-службы «красно-белых».

После десяти сыгранных туров Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Спартак» с шестью победами и 19-ю набранными очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата.