Москва, 22 декабря, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Пост спортивного директора московского футбольного клуба «Спартак» занял португалец Томаш Амарал. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба команды.

Алексей Колчин ИА Регнум

Отмечается, что Амарал приступит к работе в «Спартаке» с 1 января 2024 года. Он переходит в российский клуб из лиссабонской «Бенфики».

Британец Пол Эшуорт, который в настоящее время является спортивным директором, будет переведён на должность технического директора.

В клубе рассказали, что на протяжении последних 4,5 лет Амарал занимал в «Бенфике» пост старшего скаута. До этого он был ассистентом тренера в португальских клубах «Фаренсе» и «Брага», а также скаутом в испанских «Гранаде», «Эйбаре» и «Вальядолиде».

Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября 2022 года «Спартак» объявил о назначении Эшуорта на должность спортивного директора. В клубе отметили, что помимо большого профессионального опыта, важную роль в его назначении сыграло отличное знание им русского языка.