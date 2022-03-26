В России 25 марта отмечается День работника культуры. Президент РФ Владимир Путин встретился с лауреатами Премии президента для молодых деятелей культуры и Премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2021 года. Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции. Работников культуры поздравили чиновники и общественники. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин в ходе видеоконференции

10:06 25.03.2022 Премия президента РФ для молодых деятелей культуры присуждена балерине Оксане Кардаш из театра Станиславского, солистке Мариинки Софье Кипрской и режиссеру Дмитрию Сердюку. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

10:10 25.03.2022 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил всех людей творческих профессий, деятелей искусства и хранителей культурного наследия с Днем работника культуры. «Важно, чтобы работники культуры чувствовали ответственность, способствовали укреплению нравственных основ нашего общества, сохранению исторической памяти», — отметил Володин.

10:41 25.03.2022 В Санкт-Петербурге большинство жителей довольны проводимыми в городе культурно-массовыми мероприятиями, таких 61,8% в среднем по районам. Исследование приурочили ко Дню работника культуры. Читайте подробнее: Большинство петербуржцев довольны мероприятиями в сфере культуры

10:51 25.03.2022 Глава Банаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Днём работника культуры. В его обращении, в частности, сказано: «Культурная сфера Барнаула продолжает развиваться. Осенью прошлого года открылся театр кукол «Сказка», в этом году в новом здании начал работу Барнаульский планетарий. По инициативе Союза художников идет подготовка к реконструкции одного из выставочных залов музея «Город». Благодаря реализации национального проекта «Культура» модернизируются библиотеки, детские школы искусств получают новые музыкальные инструменты».

11:21 25.03.2022 Алтайский край. Средний размер номинальной заработной платы работников, занятых творческой деятельностью в области искусства и организации развлечений (код ОКВЭД2 90), — 28 665 рублей (рост за последний год на 12,2%), в библиотеках, архивах, музеях и прочих объектах культуры — 26 612 рублей (рост на 11,5%). Подробности в материале: В Алтайском крае обнародован размер зарплаты работника культуры

11:46 25.03.2022 В библиотеке [Ярослав Чингаев © ИА REGNUM]

12:15 25.03.2022 Депутат Алтайского краевого законодательного собрания Евгения Боровикова («Справедливая Россия — За правду») поздравила работников культуры такими словами: «Уважаемые работники культуры и деятели искусства! Дорогие ветераны отрасли! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Всероссийским Днем работника культуры! В этот день в Алтайском крае свой профессиональный праздник отмечают тысячи увлеченных, творческих и инициативных специалистов: сотрудники библиотек и музеев, работники клубных учреждений, киносети, педагоги детских школ искусств и колледжей, деятели театра, писатели, музыканты, художники и реставраторы. Своим трудом вы обеспечиваете сохранение и преумножение культурно-исторического наследия нации, утверждаете высокие нравственные, гуманистические ценности, помогаете понимать и ценить прекрасное».

13:10 25.03.2022 Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила искреннюю признательность всем работникам сферы культуры. «Вы выполняете важную образовательную, просветительскую и научную миссию, вносите огромный вклад в становление духовных основ общества, способствуете формированию у молодого поколения нравственных ориентиров. Спасибо за ваш талант, верность избранному делу, энтузиазм и патриотизм», — отметила Матвиенко.

14:01 25.03.2022 В музее [Ярослав Чингаев © ИА REGNUM]

15:11 25.03.2022 Президент России Владимир Путин начал встречу с лауреатами премий Президента для молодых деятелей культуры и в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2021 года.

15:13 25.03.2022 Президент России отметил мировое значение и влияние российской культуры, которая «с готовностью принимала всё лучшее и созидательное, но отторгала всё лживое и сиюминутное».

15:17 25.03.2022 Говоря о негативных явления в западной культуре, Владимир Путин обратил внимание на так называемую «культуру отмены», которая приводит к травле деятелей культуры, целых явлений культурной жизни. «Культура отмены» превратилась в «отмену культуры», — сказал президент, подчеркнув, что такое, к счастью, невозможно представить в России.

15:21 25.03.2022 Владимир Путин напомнил, что сейчас на Западе фактически пытаются запретить или как минимум замолчать российскую культуру, как современную, так и историческое наследие великих русских писателей, композиторов, художников. В то же время президент выразил надежду, что симпатия к русской культуре постепенно позволит преодолеть это антикультурное явление.

15:21 25.03.2022 Вклад российской культуры в развитие мировой цивилизации неоценим. Об этом 25 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами президентских премий в области культуры. Читайте также: Российская культура дала миру нравственные и духовные ориентиры — Путин

15:25 25.03.2022 На Западе игнорируют решающий вклад Красной армии в победу над гитлеровской Германией. Об этом 25 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами президентских премий в области культуры. Читайте подробнее: «Вклад Красной армии просто взяли и отменили» — Путин о западной пропаганде

15:30 25.03.2022 На Западе разворачивается прогрессирующая дискриминация всего российского. Об этом 25 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами президентских премий в области культуры. Подробности в материале: Путин: на Западе пытаются «отменить» Россию

15:31 25.03.2022 Участником встречи с президентом стал художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. Он на себе испытал лицемерие Запада, который попытался «отменить» вклад маэстро Гергиева в современную музыкальную культуру. Напомним, Мюнхенская филармония в одностороннем порядке разорвала сотрудничество с Гергиевым после того как он отказался осуждать свою Родину и политику руководства России.

15:32 25.03.2022 Западная «культура отмены» превратилась в отмену культуры. Об этом 25 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами президентских премий в области культуры. Читайте подробнее: «Представить такое у нас невозможно» — Путин о «культуре отмены» на Западе

15:36 25.03.2022 В западных странах прогрессирует дискриминации всего, что связано с Россией, заявил 25 марта президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лауреатами премий главы государства для молодых деятелей культуры. Читайте также: Путин: на Западе прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией

15:41 25.03.2022 Русская культура на Западе подвергается атакам, подобное происходило в Германии при Гитлере, заявил российский президент Владимир Путин 25 марта на встрече с лауреатами президентских премий в области культуры и искусства. «В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии», — напомнил Путин. Об этом: Путин сравнил атаку Запада на русскую культуру с действиями нацистов

15:41 25.03.2022 Напомним, указами президента России учреждены по три премии для молодых деятелей культуры (до 35 лет) и авторов произведений для детей и юношества. С 2020 года их размер составляет пять миллионов рублей каждая. Премия присуждается как одному соискателю, так и коллективу до трёх человек.

15:46 25.03.2022 Президент России Владимир Путин возмутился искажением фактов о Второй мировой войне, которые позволяют себе Голливуд и японские учебники. Об этом 25 марта он рассказал на встрече с лауреатами президентских премий в области культуры и искусства. Читайте также: Путин возмутился тем, как Голливуд и японцы искажают факты о войне

15:56 25.03.2022 По десять млн рублей намерены выделить трем драмтеатрам в Башкирии. Об этом 25 марта сообщил глава региона Радий Хабиров на пленарном заседании «Культура объединяет» II Культурного форума «Арт-Курултай». Он подчеркнул, что Башкирия становится центром притяжения ярких международных и федеральных культурных событий. Так, в прошлом году республика приняла Всемирную фольклориаду, Национальный симфонический оркестр Башкирии с успехом выступил в Москве в Концертном зале имени Чайковского. Об этом: В Башкирии решили выделить дополнительные средства трем драмтеатрам

15:58 25.03.2022 Чувашский и удмуртский историко-культурные центры намерены создать в Башкирии. Об этом 25 марта сообщил глава региона Радий Хабиров на пленарном заседании «Культура объединяет» II Культурного форума «Арт-Курултай». "Это будут яркие точки укрепления межнациональной дружбы», — приводит пресс-служба республиканского правительства его слова. Об этом: В Башкирии намерены создать чувашский и удмуртский культурные центры

15:59 25.03.2022 По 500 тысяч рублей решили выделять районам Башкирии на организацию культурных мероприятий. Об этом 25 марта сообщил глава республики Радий Хабиров на пленарном заседании «Культура объединяет» II Культурного форума «Арт-Курултай». Глава региона подчеркнул важность проведения крупных ярких культурных мероприятий для позитивного самочувствия местных жителей. Об этом: Глава Башкирии анонсировал проведение двух новых фестивалей в Уфе

17:39 25.03.2022 В Калуге 25 марта состоялось торжественное открытие Доски Почёта регионального министерства культуры. Она размещена на втором этаже областной филармонии. Церемония была посвящена профессиональному празднику — Дню работников культуры, сообщает пресс-служба правительства Калужской области. Подробности в материале: В Калужской области торжественно отметили День работников культуры

18:42 25.03.2022 Встреча с деятелями культуры. kremlin.ru

19:13 25.03.2022 В Екатеринбурге не отказались от строительства здания филармонии, несмотря на уход из России архитектурного бюро Zaha Hadid Architects. Об этом заявила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина на пресс-конференции, посвященной планам работы учреждений культуры области на 2022 год. Читайте также: В Екатеринбурге продолжат строительство филармонии, несмотря на санкции

20:27 25.03.2022 [[[video-0]]] В День работника культуры президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с лауреатами премии Президента для молодых деятелей культуры 2021 года и премии Президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2021 года. Видео: пресс-служба Кремля

21:34 25.03.2022 Губернатор культурной столицы, как заслуженно называют Санкт-Петербург, поздравил жителей с Днем работника культуры. «Наш город подарил миру гениев во всех видах искусства. В Петербурге творили Ломоносов, Чайковский, Достоевский, Брюллов. Почти каждое имя в мире искусства связано с городом на Неве, — отметил Александр Беглов на своей странице в соцсети. — Сегодня мы не только сохраняем наше наследие, но и успешно осваиваем современные форматы, открываем новые возможности». Накануне выходных губернатор призвал горожан «найти время на семейный поход в театр или музей».

21:35 25.03.2022 Кассы Мариинского театра. Дарья Драй ИА REGNUM

06:57 26.03.2022 Путин сравнил нынешнюю атаку на русскую культуру на Западе с тем, что происходило в гитлеровской Германии.

06:57 26.03.2022 Путин возмущён искажением Голливудом и японскими учебниками фактов о Второй мировой войне.

10:07 26.03.2022 Ко Дню работника культуры сотрудники Бурятстата представили статистику о культурных предпочтениях жителей Бурятии. Об этом: Более четверти населения Бурятии зарегистрированы в библиотеках

10:53 26.03.2022 Владимир Путин подписал закон об установлении нулевой ставки налога на прибыль для домов и дворцов культуры, а также клубов, учредителями которых являются муниципальные образования, кроме учреждений, располагающихся в городах и районных центрах.

12:58 26.03.2022 Музыканты симфонического оркестра [Дарья Драй © ИА REGNUM]