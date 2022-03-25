Уфа, , 15:22 — REGNUM По 500 тысяч рублей решили выделять районам Башкирии на организацию культурных мероприятий. Об этом 25 марта сообщил глава республики Радий Хабиров на пленарном заседании «Культура объединяет» II Культурного форума «Арт-Курултай».

Покровский фестиваль Tambov.gov.ru

Глава региона подчеркнул важность проведения крупных ярких культурных мероприятий для позитивного самочувствия местных жителей.

«Очень нужно, чтобы в событийном календаре появились новые интересные фестивали. Пока анонсирую два. Первый — военно-патриотический фестиваль «РУХфест» на Советской площади у будущего памятника Шаймуратову в Уфе. Второй форум — «Свет воды» — будет собирать творческую молодежь в обновлённом парке «Кашкадан», — рассказал Хабиров.

Он сообщил, что в каждом муниципальном образовании должен быть свои фестивали.

«Поэтому с 2022 года мы начнём выделять нашим районам по 500 тысяч рублей на организацию и проведение таких событий, которые станут ещё одной точкой притяжения жителей и гостей Башкирии», — заявил глава республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены создать чувашский и удмуртский историко-культурные центры.